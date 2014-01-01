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“فيفا” يختار فوز الأهلي باللقب الأفريقي للمرة الثامنة ضمن أهم أرقام إنجازات 2013

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“فيفا” يختار فوز الأهلي باللقب الأفريقي للمرة الثامنة ضمن أهم أرقام إنجازات 2013 “فيفا” يختار فوز الأهلي باللقب الأفريقي للمرة الثامنة ضمن أهم أرقام إنجازات 2013

اختار الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، “فيفا”  فوز النادي الأهلي بلقبه الأفريقي “الثامن” ضمن أهم الأرقام لعام 2013.

وقال “فيفا” أن الأهلي استطاع عام 2013 إضافة لقب بطولة دوري أبطال إفريقية للمرة الثامنة ليعزز تقدمه عن أقرب منافسيه الزمالك، بفارق ثلاث بطولات.

جاء ذلك ضمن عدة أرقام اختارها موقع الاتحاد الدولي، أبرزها رقم “9680″ وهي المدة التي قضاها السير أليكس فيرجسون في تدريب مانشستر يونايتد قبل أن يعتزل التدريب في شهر  مايو الماضي،  وتتويج ليونيل ميسي نجم برشلونة رقماً قياسياً جديداً بعد تتويجه برابع كرة ذهبية على التوالي شهر يناير من العام الماضي.

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