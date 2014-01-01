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ممثل الوادى الجديد: الرئيس وعدنا بحل مشاكلنا بعد الاستفتاء

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ممثل الوادى الجديد: الرئيس وعدنا بحل مشاكلنا بعد الاستفتاء ممثل الوادى الجديد: الرئيس وعدنا بحل مشاكلنا بعد الاستفتاء

قال سعد مهدى، أحد ممثلى محافظة الوادى الجديد، فى لقاء الرئيس عدلى منصور, إن الرئيس وعدهم بمناقشة مشكلات المحافظة عقب الانتهاء من الاستفتاء على الدستور، وبحث إيجاد حلول.

وأضاف مهدى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع", أن اللقاء ناقش 3 محاور, أولها الاستفتاء على الدستور الجديد، والذى تم الاتفاق عليه بصورة كاملة، ليكون السبيل الرئيسى لتحقيق خارطة الطريق, وإجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية، والتى انتهت نتيجتها بنسبة 93%.
> وأضاف مهدى، أنه سعيد بالمشاركة فى هذا الحوار المجتمعى الذى تناول أهم القضايا المحورية، التى تتعلق باستقرار وأمن الوطن, حيث تم التركيز على كيفية إنجاح الاستفتاء على الدستور، لتحقيق أولى مراحل خارطة الطريق بهدف تحقيق الاستقرار والتغلب على كافة المعوقات، التى تحول دون تحقيقه.

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مصر 365