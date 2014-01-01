كيف استقبل ستة نجوم عام 2014 في دبي

دبي – صباح جميل / تصوير – باسل حموي / شريف لاشين

ستة نجوم ودعوا عام 2013 واستقبلوا عام 2014 في دبي من خلال إحياء عدة حفلات فقد أقام كلاً من السوبر ستار راغب علامة ومايا دياب حفلاً في فندق كونراد في دبي التي نظمتها شركة "Color Mix"فقد افتتحت الحفل الفنانة مايا دياب في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل وبعد أن احتفل الجمهور بالعام الجديد أطلت مايا على المسرح وقدمت عدة أغاني وكعادتها رقصت دياب على أغنية "حبيبي يا عيني" حيث كان يصفق لها الجمهور ويرقص معها ثم أطل السوبر ستار على المسرح في تمام الساعة الثانية من صباح اليوم فكان في استقباله العديد من الجمهور إلى جانب المسرح يحملون هواتفهم المحمولة مضاءة استعداداً لظهور علامة والتقاط الصور له فقد استقبله الجمهور بحفاوة حيث أشعل القاعة رقصاً وتهليلاً وهتافاً والجدير بالذكر أن أسرته حضرت معه الحفل حيث حضر أولادة خالد ولؤي وزوجته جيهان ورافقتهم الحفل مايا دياب بعد أن أنهت وصلتها الغنائية.

فيما نظمت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات حفلين الأولى أحياها الفنانة نجوى كرم والفنان فارس كرم في فندق حبتور جراند في دبي وأفتتح الحفل فارس في تمام الساعة الحادية عشر والنصف وقدم مجموعه من أغانية القديمة والجديدة وفي تمام الساعة الثانية عشر أوقف كرم الغناء وألقى التحية على الجمهور وعايدهم بحلول العام الجديد فقد احتفل الجمهور بهذه اللحظة مع فارس وبعدها أكمل وصلته الغنائية الى أن أطلت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم وإلى جانب الأغاني التي قدمتها وكعادتها في حفلاتها قدمت اغنيتها الشهيرة "دوم تك" مع عازف الطبلة فقام الجمهور برقصة "الدبكة" وتفاعل معها.

فيما اطلت الفنانة اليسا مع الفنان ماجد المهندس واحيوا ليلة رأس السنه في فندق ريتز كارلتون في دبي فأهدت جمهورها العديد من الاغاني الرومانسية ولم يكف الجمهور عن التقاط الصور لها طوال الحفل كما لم يبخل المهندس على جمهوره بما طلبوه منه من أغاني فكان يلبي طلبات الجمهور من الأغاني فقد اشعل الجمهور رقصاً وتمنى لهم بداية عام سعيد.

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