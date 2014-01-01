بالصور.. آلاف السائحين يحتفلون برأس السنة بشرم الشيخ

شهدت مدنية شرم الشيخ احتفال آلاف السائحين بعيد رأس السنة بالفنادق والخيام التى تتضمن حفلات غنائية وعروضا ورقصات أوروبية وشرقية كما تزينت معظم فنادق وشواطئ وديسكوهات شرم الشيخ للاحتفال برأس السنة واستقبلت بعض المنتجعات السياحية الآلاف من السائحين الذين قدموا إلى شرم الشيخ للاستمتاع بالاحتفالات التى اعتادوا عليها كل عام.

وأكد سمير رشوان، مدير فندق كونكورد أن السائحين احتفلوا بالعيد وسط أمن وأمان وأكثر الجنسيات الموجودة الروسية والإنجليز والألمان وهم ينقلون الصورة الحقيقة التى عايشوها بأنفسهم أثناء وجودهم فى شرم الشيخ واستمتاعهم بإقامتهم بكل أمان.

وقال سالم صالح، مدير هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة إن نسبة الإشغالات أمس كانت 60 % وهذه نسبة مرتفعة وأن السائحين احتفلوا وسط بهجة وطمأنينة من الناحية الأمنية.