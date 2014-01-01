أخر كلام – الزمالك ينتزع موافقة الأمن على مواجهة الإسماعيلي في استاد القاهرة

وافقت وزارة الداخلية على إقامة مباراة الزمالك والإسماعيلي في قمة الجولة الثالثة من الدوري الممتاز على ملعب استاد القاهرة.

وقال علاء مقلد مدير عام النادي لـFilGoal.com "حصلنا على الموافقة الأمنية لإقامة اللقاء على ملعب استاد القاهرة."

ويستضيف الزمالك منافسه الإسماعيلي يوم الخميس في تمام الخامسة مساء.

وكان من المقرر للمباراة أن تقام في استاد القاهرة ولكن رفض الأمن جعل اتحاد الكرة ينقلها إلى الدفاع الجوي لتصطدم برفض وزارة الدفاع لوجود مديونات على الزمالك.

وهو الأمر الذي جعل الزمالك يحاول مع أجهزة الأمن مجددا حتى انتزع الموافقة على خوض المباراة في استاد القاهرة.