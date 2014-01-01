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حكم الانتاج والجونة: لم يجبرنا أحد على تجنب رابعة .. ولكني أتفادى الفهم الخاطئ

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حكم الانتاج والجونة: لم يجبرنا أحد على تجنب رابعة .. ولكني أتفادى الفهم الخاطئ حكم الانتاج والجونة: لم يجبرنا أحد على تجنب رابعة .. ولكني أتفادى الفهم الخاطئ

قال عاطف العفي الحكم الرابع في مباراة الجونة والإنتاج والذي رفع أربع دقائق وقت محتسب بدلا من الضائع بطريقة مختلفة – كما هو موضح في الصورة – تجنبا لخلط الإشارة بالأمور السياسية إنه لا يوجد من يجبر أحد على مثل هذا التصرف.

وانتشرت صورة الحكم وهو يشير بدقائق الوقت المحتسب بدلا من الضائع في مباراة يوم الاثنين وفسرها كل طرف حسب هواه السياسي.

وأضاف العفي في تصريحات لـFilGoal.com يوم الأربعاء "السياسة ليس مكانها الملاعب الرياضية وكنت أتجنب الفهم الخاطئ".

وتابع العفي "لا أحد من مسؤولي اتحاد الكرة يطلب تجنب إشارة بعينها، ولكن فقط نسعى لتجنب الشعارات السياسية أو حتى فهمها هكذا".

وأوضح العفي "لا أقصد بالطبع التعبير عن موقف مع أحد أو ضد آخر، فأنا لست منتميا لأي من الأطراف".

وكان أحمد عبد الظاهر مهاجم الأهلي المعار حاليا للاتحاد الليبي قد رفع إشارة رابعة في مباراة فريقه السابق أمام أورلاندو الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأشار العفي "لدينا من الثقافة ما يجعلنا نسعى لتجنب الفهم الخاطئ وتحريفها بشكل سياسي، وبالنسبة إلى إن كانت إشارتي غير صحيحة من الجانب الرياضي فهذا غير صحيح وفي النهاية أنا أرفع الدقائق المحتسبة على اللوحة الالكترونية".

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فيديو اليوم السابع