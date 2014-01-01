إياد مدنى يبدأ رسميا عمله أمينا عاما لمنظمة التعاون الإسلامى

باشر الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامى إياد أمين مدنى، رسميا مهام عمله بمقر المنظمة فى جدة اليوم الأربعاء، الأول من يناير 2014.

وأعرب الأمين العام للمنظمة، فى تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء، عن شكره وامتنانه للدول الأعضاء على الثقة التى أودعتها إياه، باختيارها له أمينا عاما عاشرا للمنظمة، كما توجه إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، والمملكة العربية السعودية، بالشكر على ترشيحه لهذا المنصب، مؤكدا عزمه على ترجمة هذه الثقة إلى سعى دؤوب، ومواصلة العمل خدمة للأمة الإسلامية، وقضاياها العادلة.

كان الأمين العام الحالى إياد مدنى، قد أكد فى كلمته فى الحفل الذى أقامته المنظمة للترحيب به، ووداع سلفه، "إن أمين عام المنظمة، أيا كان، إنما يعمل لتجسيد رؤية قادة وزعماء الدول الأعضاء، واقعا محسوسا على الأرض، وعليه أن يسعى إلى تجسير المسافة بين ما يطرح من رؤى حول القضية الواحدة، وأن يبحث عن مساحات التوافق التى ينبنى عليها العمل المشترك".

وأضاف "وإن كانت منظمة التعاون الإسلامى يقع على عاتقها مواجهة ما يمر بالدول الأعضاء من قضايا سياسية تمس حرياتها، وتتعلق بمصيرها، وتهدد فى بعض الأحيان أساس وجودها، فإنه يقع على عاتقها أيضا مد قنوات التواصل بين الدول الأعضاء، وتعظيم التبادل الثقافى والاجتماعى والإنسانى بينها، وإزالة الصور النمطية التى قد يختزلها بعضنا عن بعضنا الآخر".

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