المرأة أكثر نضجا من الرجل فى العلاقات الاجتماعية

تشير بعض الدراسات إلى أن الفتيات ينضجن بسرعة أكبر من الذكور، وأن أدمغة الفتيات تتطور بسرعة أكبر من الذكور.

وهنا يوضح الدكتور محمد عادل الحديدى استشارى الطب النفسى جامعة المنصورة أن مخ المرأة يختلف عن الرجل ويكون أكثر نضوجا عن الرجل فى العلاقات الاجتماعية، لأن المرأة تستعمل الفص الأيمن فى المخ المسئول عن العلاقات الاجتماعية والفن والأحاسيس، فتوجد لديها كفاءة أعلى من الرجل فى استخدام الفص الأيمن، ولذلك نجد أن المرأة تحكم على الآخرين بقلبها وعاطفتها نتيجة لاستعمالها أكثر للفص الأيمن.

يضيف استشارى الطب النفسى أن الرجال يكونون أكثر قدرة على رسم خطط للحياة وتحديد العمليات والبحث عن الأسباب والنتائج والتنبؤ عن النتائج والمعلومات الحسابية، لأن الرجل يستخدم الفص الأيسر من المخ المسئول عن المنطق والعقل والعمليات الحسابية.

وتابع الطبيب أن الرجل لديه القدرة على حل المشاكل والتعامل مع الظروف المحيطة المبنية على القواعد والقوانين والمنطق أكثر من المرأة، والمرأة تكون أكثر قدرة من الرجل فى القدرات العقلية المرتبطة بالعلاقات الاجتماعية.

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