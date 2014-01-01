زلزال بقوة 3.1 درجة يضرب شرق الجزائر

الجزائر (د. ب.أ)

ضرب زلزال بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم الأربعاء ولاية عين تموشنت التى تقع على مسافة 450 كيلو مترا غرب العاصمة الجزائرية.

وأفاد المركز الجزائرى للبحث فى علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء بأن الهزة سجلت عند الساعة الثامنة و43 دقيقة بالتوقيت المحلى، لافتا إلى أن مركز الهزة حدد على بعد 30 كيلومترا شمال بلدة بنى صاف.

ولم تعلن السلطات عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.

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