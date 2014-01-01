"داعش" يعلن سيطرته الكاملة على الفلوجة غربى العراق

أعلن تنظيم دولة العراق والشام الإسلامية "داعش" المرتبط بالقاعدة اليوم، الأربعاء، عبر مكبرات الصوت فى مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار سيطرته الكاملة على المدينة، حسب ما أفاد مراسل الأناضول فى الفلوجة.

وقال مراسل الأناضول إن "تنظيم داعش وجه نداءً إلى جميع أفراد الشرطة المحلية للالتحاق بـ"ثوار العشائر" للدفاع عن المدينة أمام القوات الحكومية، وأعلنوا العفو العام عن كل من أخطأ وأساء للتنظيم فيما مضى".

فى هذه الأثناء، اقتحم مسلحون من "ثوار العشائر" المركز الرئيسى للشرطة المحلية فى الفلوجة، وطلبوا من الشرطة تسليم كامل الأسلحة والعتاد، وأفرجوا عن كل السجناء المتواجدين، دون مقاومة من أفراد الشرطة، وفق ما أضافه مراسلنا نقلا عن مصدر أمنى.

وبحسب المصدر الأمنى فإن "مسلحى "ثوار العشائر" فى مدينة الفلوجة، سيطروا على جميع المراكز الحكومية فى المدينة"، كما سيطروا مع تنظيم "داعش" على المساجد هناك.

وذكر المصدر أن عددا كبيرا من عوائل مدينة الفلوجة بدأوا فى النزوح باتجاه الجهة الشمالية والغربية للمدينة، وذلك خوفا من قيام الحكومة بعمليات أمنية ضد المدينة بعد سيطرة داعش عليها، ولم يتسنّ الحصول على تعقيب من السلطات الرسمية حول هذه التطورات الحاصلة فى الفلوجة.