الأمر بالمعروف قد تخفف قواعد إغلاق المتاجر للصلاة

نقلت صحف سعودية عن الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ قوله إن الهيئة قد تخفف قواعد تفرض إغلاق المتاجر والشركات للصلاة.

وقال آل الشيخ وهو رجل دين معتدل عينه العاهل السعودى الملك عبد الله فى منصبه قبل عام إنه لا يرى حاجة لإغلاق المتاجر لفترة طويلة تمتد لنصف ساعة فى كل صلاة فى تصريحات للتليفزيون نقلتها صحيفة آراب نيوز التى تصدر باللغة الإنجليزية.

وقال آل الشيخ إنه يمكن للعاملين فى المتاجر الصلاة داخل أماكن عملهم بدلا من الذهاب إلى المسجد ونقلت الصحيفة قوله إنه سيواصل العمل بأكثر المبادئ اعتدالا وتسامحا خلال قيادته للهيئة.

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