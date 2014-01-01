20 إطلالة للممثلة التركية Beren saat

خطفت النجمة التركية بيرين سات أنظار المعجبين بجمالها وأناقتها منذ أن ظهرت لأول مرة على الشاشة العربية بشخصية "سمر" في مسلسل "العشق الممنوع"، وظهرت مرة أخرى بشخصية بريئة في مسلسل "فاطمة"، وفي كل ظهور لها أكدت الممثلة الشابة على مدى أناقتها وجمالها، وهذا ما نشاهده بوضوح في مسلسل "انتقام"، إذ تؤدي الممثلة دور سيدة من الطبقة الراقية تتواجد في العديد من الاحتفالات، وتتألق في إطلالاتها اليومية.

يمكن أن نصف ذوق النجمة التركية بيرين سات بالمسالم أو الكلاسيكي، فهي تهتم باختيار الألوان الكلاسيكية كالأسود والأحمر في إطلالاتها، بينما تولي اهتماماً كبيراً بتفاصيل التصميم وجمال قصّاته، ولا يمكنها بالتأكيد إخفاء عشقها للفساتين السوداء القصيرة، حيث تكرر ظهورها بتلك الفساتين في مختلف المناسبات.

شاهدي في الصور أعلاه أجمل إطلالات الممثلة بيرين سات، وأخبرينا برأيك.