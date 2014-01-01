ضبط دكتور جامعي بتهمة التحريض علي العنف ضد الجيش والشرطة بالمنيا‎

تمكنت وحدة مباحث قسم المنيا من ضبط دكتور جامعي أثنا تواجده بنادي أعضاء هيئة التدريس بالمنيا ؛ وذلك لانتمائه لاجماعة الأخوان المسلمين وأستغلال منصبه داخل الحرم الجامعي وتحريض الطلاب علي خروج مسيرات وتظاهرات.

كان قد تلقي اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا إخطاراً من مأمور قسم المنيا يفيد بورود معلومة إلي وحدة مباحث القسم بتواجد دكتور جامعي داخل نادي أعضاء هيئة التدريس ويسنغل منصبه ويدعم التظاهرات داخل الحرم الجامعي ؛ وعقب تقنين الأجراءات ؛ وبإنتقال ضباط وحدة مباحث القسم .

تحت إشراف العميد هشام نصر مدير المباحث الجنائية ؛ وبقيادة الرائد عمرو حسن رئيس مباحث القسم تمكنوا من ضبط / عبدالرحمن إبراهيم زنون مدرس ؛ بكلية الزراعة جامعة المنيا ومقيم بشارع السلام بدائرة بندر المنيا.

وذلك حال تواحده بنادي أعضاء هيئة التدريس بشارع كورنيش النيل وبحوزته جهاز لاب توب وهاتف محمول وجواز سفر ينتهي يوم 27 / 10 / 2016 به تأشيره سارية صادرة من سفارة سلطنة عمان.

حيث كان يرغب في مغادرة مصر وذلك لإنتمائه لجماعة الأخوان المسلمين ونشاطه في التحريض لحشد العناصر الأخوانية للخروج بمسيرات ومظاهرات داخل الحرم الجامعي مستغلا منصبه كأستاذ جامعي ومشاركته وتحريضة علي المظاهرات التي خرجت يوم 27 الجاري التي تخللها أعمال عنف وشغب وقطع الطريق والتعدي علي قوات الأمن .

تم تحرير المحضر اللازم برقم 24 أحوال قسم شرطة المنيا ؛ وتولت النيابة التحقيق مع المذكور