وزير التعليم: الإبقاء على مكافآت الامتحانات للمعلمين بنفس النظام سنويا

أعلن وزير التربية والتعليم محمود أبو النصر، أنه تم الاتفاق مع وزير المالية أحمد جلال، على إدراج المعلمين في الحد الأدنى للأجور، مؤكدًا أن أجورهم ستتميز عن العاملين المدنيين بعد تطبيق الحد الأدنى.

واتفقت وزارة التربية والتعليم مع وزارة المالية على الإبقاء على مكافأة الامتحانات بذات النظام الحالي وألا يتم توزيعها على شهور السنة، وبذلك يصبح أجر المعلم المساعد 1517.21 جنيه بدون مكافأة الامتحان ويتدرج المرتب إلى أن يصل إلي نحو 4374.95 جنيه لكبير المعلمين بدون مكافأة الامتحان.

وأكد أن مكافأة الامتحان حتى ولو كانت تصرف مرة واحدة فهي تخضع للضرائب والمعاشات مثل باقي الأجر حيث يتم في نهاية العام المالي عمل تسوية سنوية للضرائب والمعاشات ويدخل فيها بالطبع مكافأة الامتحان .

وأشار إلى أنه يشترط الحضور لمدة 6 شهور فعلية خلال الفترة من 1 سبتمبر وحتى 30 يونيو، للحصول على مكافأة الامتحانات، وبالضرورة في حالة توزيعها على العام يلغي هذا الشرط وكان هذا مقترح وزارة التربية والتعليم حتى تصرف طوال العام.