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صفاء حجازى: قطاع الأخبار عمم لقب "إرهابيين" على كل أخبار "الإخوان"

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صفاء حجازى: قطاع الأخبار عمم لقب "إرهابيين" على كل أخبار "الإخوان" صفاء حجازى: قطاع الأخبار عمم لقب "إرهابيين" على كل أخبار "الإخوان"

كتب : انتصار حسني منذ 8 دقائق

قالت صفاء حجازي، رئيسة قطاع الأخبار ب"ماسبيرو"، إن جميع برامج القطاع أصبحت ملتزمة بوضع وصف "إرهابيين" فى كل الأخبار التى يتم إذاعتها أو تناولها فى أى من برامج القطاع عن الإخوان، وذلك حسب قرار مجلس الوزراء بوضع الجماعة ضمن قائمة الجماعات الإرهابية.

وأضافت صفاء حجازى فى تصريح خاص لـ"الوطن" أنها قامت بإصدار تعليمات لغرف الأخبار في القطاع وقناتي النيل الدولية والنيل للأخبار وراديو علي استخدام مصطلح الجماعة الإرهابية فيما يتعلق بجماعة "الإخوان" بعد قرار مجلس الوزراء مباشرة.

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