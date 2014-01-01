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انقطاع الكهرباء بقرية ميت خميس بالمنصورة

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انقطاع الكهرباء بقرية ميت خميس بالمنصورة انقطاع الكهرباء بقرية ميت خميس بالمنصورة

هدد أهالى قرية ميت خميس بمركز المنصورة بالدقهلية بتقديم بلاغات ضد شركة الكهرباء نظرا لإنقطاع التيار الكهربائى لأكثر من 48 ساعة نتيجة احتراق المحول الكهربائى الذى يخدم جزءا كبيرا من منازل القرية وتجاهل المسئولين لشكاوى المواطنين وعلى رأسهم المهندس صلاح رضوان، رئيس قطاع كهرباء المنصورة.

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