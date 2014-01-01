"مصر الخير" تحتفل بتخريج دفعة جديدة من مساعدى خدمات صحية

احتفلت "مؤسسة مصر الخير" بتخريج الدفعة الثانية من برنامج مساعدى خدمات صحية بالتعاون مع جامعة عين شمس والذى يهدف إلى تطوير القطاع الصحى فى مصر عامة والتمريض خاصةً عن طريق تزويد المجتمع الصحى بمساعدى خدمات صحية مؤهلين علميًا وعمليًا لمساعدة الهيئة التمريضية على توفير خدمات ورعاية أفضل للمواطن المصرى، بحضور محسن محجوب أمين صندوق مؤسسة مصر الخير والدكتور عبد الوهاب عزت، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة صباح الشرقاوى، عميد كلية التمريض بجامعة عين شمس والدكتورة دينا عمر مديرة برامج المجمعات التقنية والمهنية بمؤسسة مصر الخير والدكتور محمد حسن مدير مستشفيات جامعة عين شمس.

وقالت المؤسسة، فى بيان لها صباح اليوم الأربعاء، إنه تم تخريج 94 متدربا من أصل 200 تقدموا للالتحاق بالبرنامج، والذى استمر على مدى 29 أسبوعا وشمل البرنامج دراسة الطالب 410 ساعات عملى و390 ساعة نظرى يتم خلالها تدريب الطلاب على أعمال التمريض والخدمات الطبية واستقبال الطوارئ.

وقال محسن محجوب، إن مؤسسة مصر الخير تهدف من خلال البرنامج إلى تخريج 30 ألف من مساعدى الخدمات الصحية للقضاء على مشكلة التمريض فى مصر مع ضمان استمرارية البرنامج بعد الانتهاء منه وذلك من خلال متابعة المتدربين والإشراف عليهم بعد تخرجهم من أجل خلق كوادر مصرية فنية متخصصة تساعد فى النهوض بقطاع الصحة فى الدولة لافتا إلى أن المؤسسة تعمل على تنمية الإنسان المصرى بشكل قومى وأنها تفتح أبوابها دائما لمن يريد تنمية نفسه علميا واجتماعيا لافتا إلى ضرورة التعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطن فى مختلف القطاعات.

وأشاد محجوب بدور جامعة عين شمس فى التعاون مع المؤسسة فى تسهيل إجراءات التدريب وتقديم كافة أشكال الدعم لتخريج دفعة جديدة من مساعدى التمريض.

> وقالت الدكتورة دنيا عمر مديرة برامج المجمعات التقنية والمهنية بمؤسسة مصر الخير، إن معظم المتخرجين سوف يلتحقون بالعمل فى مستشفيات جامعة عين شمس والباقى سوف تساعدهم المؤسسة فى الحصول على فرص عمل فى القطاع الخاص لافت إلى أنه يوجد حاليا 6 دفعات من مساعدى خدمات صحية ملحقين بالدراسة فى مختلف الجامعات المصرية بقصر العينى وعين شمس والمنيا وأسيوط وأسوان بالمستشفيات الجامعية وكليات التمريض.

وأوضحت دينا عمر، أن مؤسسة مصر الخير تهدف إلى تخريج ألف مساعد خدمات صحية خلال عام 2014 للعمل بمستشفيات وزارة الصحة، وذلك بالتعاون مع الوزارة لافتا إلى أن الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة تولى اهتماما كبيرا بهذا المشروع وتقوم بالإشراف علية الدكتورة كوثر محمود وكيل وزارة الصحة لشئون التمريض لافتة إلى أنه يتم حاليا تطوير المناهج الدراسية لمساعدى الخدمات الصحية وإدخال التخصص فى مجال الدراسة بهدف تخريج دفعات متخصصة فى مجال رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة والحضانات والرعاية الحرجة إن مشروع مساعدى الخدمات الصحية من المشروعات الواعدة فى مصر، حيث إن وزارة الصحة والسكان طلبت منهم تخريج ألف أخصائى وتعهدت بتوفير فرص العمل لهم مباشرة فور التخرج.

وأضافت أن الدفعة الواحدة تضم 100 أخصائى وتمتد مدة الدراسة إلى 29 أسبوعا نظريا وعمليا ويشترط للمتقدم أن يكون حاصلا على دبلوم متوسط كحد أدنى موضحة أن هناك حاملى بكالوريوسات تقدموا للحصول على البرنامج، مشيرة إلى أن الدفعة الأولى والتى تضم 83 شخصا جاءت لها أكثر من 300 فرصة عمل ولكن جامعة عين شمس قررت تعيينهم جميعا بمستشفيات الجامعة، مؤكدة أنه سيتم تخريج الدفعة الثانية فى ديسمبر المقبل.

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