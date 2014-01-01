عصام الأمير: أنهى أزمة العاملين بالهندسة الإذاعية خلال ساعات

كتب : انتصار حسنى منذ 38 دقيقة

قال عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، إنه فى سبيله لإنهاء أزمة الأجور المتغيرة للعاملين فى قطاع الهندسة الإذاعية وذلك خلال ساعات. وقد جاء هذا عقب تهديد العشرات من العاملين بقطاع الهندسة الإذاعية الأسبوع الماضى بتنظيم وقفات احتجاجية، والاعتصام داخل التليفزيون بعد قرار "الأمير" عدم صرف الأجور المتغيرة، مثل المكافآت والحوافز والبدلات، للعاملين بقطاع الهندسة الإذاعية، إلا باعتماد مشترك من قطاع الهندسة الإذاعية والقطاعات البرامجية التى يعمل بها العاملون من قطاع الهندسة مثل الفنيين والمهندسين.