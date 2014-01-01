أخبار عاجلة

مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط -
حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

عصام الأمير: أنهى أزمة العاملين بالهندسة الإذاعية خلال ساعات

Google+ Print
عصام الأمير: أنهى أزمة العاملين بالهندسة الإذاعية خلال ساعات عصام الأمير: أنهى أزمة العاملين بالهندسة الإذاعية خلال ساعات

كتب : انتصار حسنى منذ 38 دقيقة

قال عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، إنه فى سبيله لإنهاء أزمة الأجور المتغيرة للعاملين فى قطاع الهندسة الإذاعية وذلك خلال ساعات. وقد جاء هذا عقب تهديد العشرات من العاملين بقطاع الهندسة الإذاعية الأسبوع الماضى بتنظيم وقفات احتجاجية، والاعتصام داخل التليفزيون بعد قرار "الأمير" عدم صرف الأجور المتغيرة، مثل المكافآت والحوافز والبدلات، للعاملين بقطاع الهندسة الإذاعية، إلا باعتماد مشترك من قطاع الهندسة الإذاعية والقطاعات البرامجية التى يعمل بها العاملون من قطاع الهندسة مثل الفنيين والمهندسين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة

8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط

8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط