قائد عسكرى بحزب الله: الحرب فى سوريا ليست ضد الشيعة فقط

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الحرب الأهلية فى سوريا أثارت صراعا بين السنة والشيعة، مع تأكيد حزب الله على أنها حرب يجب أن يفوز بها.

وأشارت الصحيفة إلى أن أحد قادة الحزب اللبنانى الشيعى صرح بأنهم اضطروا إلى التدخل فى هذه الحرب بعد الهجمات الطائفية.

ونقلت الصحيفة عن القيادى العسكرى بالحزب الذى لم تكشف عن هويته قوله إن الحرب فى سوريا ليست فقط ضدهم ولكن ضد الإنسانية، وأضاف أنها حرب سيفوزون بها.

وأشار القيادى بالميليشيا الشيعية إلى أن نظام الرئيس السورى بشار الأسد يقاتل بشكل جيد، وليس من الإنصاف عدم القول بأنه يتولى زمام الأمور الآن، فالنظام موجود هناك ويحارب، وخسر ما يقرب من 30 ألف رجل، وهذا ليس بالجيش الذى لا يقاتل، فى إشارة للجيش السورى، ونحن، أى حزب الله، نقدم لهم لمشورة والقيادة التكتيكية فى بعض الحالات، ولا نقوم بدور قيادى.

وتحدثت الصحيفة عن معركة القصير التى خسر فيها حزب الله 112 من رجاله، وقالت إن هذه هى المرة الأولى التى استعد فيها الأمين العام لحزب الله حين نصر الله لكشف عن أن أعضاء من الحزب يقاتلون بالفعل فى سوريا، وتصور العديد من القادة العرب السنة أن هذا الاعتراف نوع من العداء الذى أشعل النار الطائفية.

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