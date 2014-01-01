هيئة الثورة السورية: المعارضة تقصف 18 قرية باللاذقية

أعلنت الهيئة العامة للثورة السورية اليوم الأربعاء، أن قوات المعارضة قصفت بالصواريخ 18 قرية فى محافظة اللاذقية الساحلية ردا على قصف مدينة حلب شمال سوريا.

وقالت الهيئة- فى بيان أوردته شبكة "سكاى نيوز" البريطانيةـ إن العملية المشتركة بين الجبهة الإسلامية وأحرار الشام وجبهة النصرة وكتيبة صقور العز استهدفت عددا كبيرا من المدن والقرى والبلدات منها القرداحة والبهلولية ودمسرخو وبسنادا وكفرية واشتبرق وجبل دورين.

وكان حى (طريق الباب) بحلب قد تعرض أمس الثلاثاء لقصف من القوات الحكومية- حسب الشبكة- ما أدى إلى إصابة حافلة للركاب ومقتل 20 شخصا على الأقل بينهم 11 طفلا وسيدة إضافة إلى وقوع عشرات الجرحى معظمهم بحالة خطرة.

وفى درعا جنوب سوريا، وقعت اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وقوات النظام حول المستشفى الوطنى فى مدينة جاسم فيما تقوم القوات الحكومية بقصف المدينة بالقنابل والصواريخ.

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