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المهدي: "العليا للانتخابات" رفضت اقتراحا بالاستعانة بالشباب في مراقبة الانتخابات

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المهدي: "العليا للانتخابات" رفضت اقتراحا بالاستعانة بالشباب في مراقبة الانتخابات المهدي: "العليا للانتخابات" رفضت اقتراحا بالاستعانة بالشباب في مراقبة الانتخابات

كتب : وﻻء نعمة الله منذ 29 دقيقة

قال المستشار أمين المهدي وزيرالعدالة الانتقالية، إن اللجنة العليا للانتخابات، رفضت اقتراحًا تقدم به بشأن الاستعانة بالشباب في القيام بمساعدة الهيئات القضائية في إدارة العملية الانتخابية بدلا من موظفي المحليات والمدارس.

وأضاف المهدي، خلال مؤتمر صحفي اليوم له بمجلس الشعب، إن اقتراحه تضمن تدريب شباب على كيفية إدارة العملية الانتخابية، خاصة وأن هناك "بطالة"، إلا أن اللجنة رأت عكس ذلك وهي لها مطلق الحرية في اتخاذ القرار الذي تراه مناسبا، قائلا: لا تؤاخذوني على ما لا أملك".

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