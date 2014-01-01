أحد مصابي الثورة يكبل يديه ورجليه أمام نقابة الصحفيين

كتب : عمرو حامد منذ 24 دقيقة

أقدم أحد مصابي الثورة، على تكبيل يديه ورجليه وإغلاق فمه بقطعة قماش؛ تعبيرا عن احتجاجه على عدم تحقيق مطالب المصابين، والقصاص للشهداء.

في هذه الأثناء ردد عدد من مصابي الثورة المتجمهرين أمام النقابة هتافات من بينها "وحياة دمك يا شهيد إعدام مبارك يوم العيد"، و"تغيير حرية عدالة اجتماعية"، و"ولا دستور ولا انتخابات قبل ما ييجي حق اللي مات".

يأتي ذلك بعد وصول مسيرة من ميدان عبدالمنعم رياض تضم عددا من مصابي الثورة، إلى محيط نقابة الصحفيين، للمطالبة بحقوق مصابي الثورة، والقصاص لشهدائها.