نيابة أمن الدولة تحقق مع "فودافون" بسبب إعلان "أبلة فاهيتة"

تستمع اليوم "الأربعاء" نيابة أمن الدولة للممثل القانونى لشركة "فودافون"، فى البلاغ المقدم من أحد المواطنين يتهم فيه الشركة، ببث إعلان يتضمن شفرات تحريضية.

واتهم مقدم البلاغ المواطن الشهير بأحمد اسبايدر إعلان "فودافون"، والذى تظهر فيه الشخصية الكارتونية الشهيرة "أبلة فاهيتة"، بأنه يتضمن شفرات تحريضية.

وأكد خالد حجازى، رئيس قطاع العلاقات الخارجية بـ"فودافون"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على أحقية أى مواطن فى تقديم بلاغات إلى النائب العام، مشيرا إلى أن هذا الأمر به نوع من التشهير بأكبر شركة محمول بمصر.

وأوضح حجازى أن نيابة أمن الدولة تستمع للممثل القانونى للشركة، لافتا إلى أن "فودافون" يعمل بها 9 آلاف موظف ولديها استثمارات بالمليارات، وأن وكالة إعلانية تعاقدت معها هى من قامت بعمل الإعلان.

وأضاف أن إعلان واتهام فودافون بهذا الأمر "كلام فارغ"، ولا يجب أن يفسر الإعلان بهذا الشكل.

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