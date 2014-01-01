هشام مكاوى رئيسا للجانب المصرى بمجلس الأعمال البريطانى

أصدر منير فخرى عبد النور قرارا بتشكيل الجانب المصرى من مجلس الأعمال المصرى البريطانى، نشر بالجريدة الرسمية اليوم الأربعاء برقم 864 لسنة 2013.

وتضم القرار تشكيل الجانب المصرى من المجلس برئاسة هشام سعد مكاوى، رئيس مجلس إدارة شركة بريتش بتروليم.

وتضمن التشكيل عضوية كلا من سامح سيف اليزل رئيس الجمعية البريطانية للأعمال، وحسين شكرى رئيس مجلس إدارة شركة اتش اس للأوراق المالية، وحازم ذكى حسن رئيس مجلس إدارة حازم حسن للاستشارات المالية والمحاسبية، والدكتور ماجد عبد الباقى جبران شركة استرا زينيكا، وعلا جاد الله نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لضمان الصادرات.

كما تضمن المجلس عضوية كل من أسامة جمال الدين لهيطة رئيس مجلس إدارة شركة مينافيا بريتش اير ويز، ووائل أمين رئيس مجلس إدارة شركة أى تى ووركس، وحاتم محمد جلال دويدار المدير التنفيذى لشركة فودافون مصر، ومنير الزاهد رئيس بنك القاهرة، وهالة صقر العضو المنتدب لبنك HSBC، وعبد السلام الأنور رئيس مجلس إدارة بنك HSBC الأسبق، وشريف البلتاجى رئيس مجلس إدارة شركة بلكو للحاصلات الزراعية، وعلى عيسى رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر للحاصلات الزراعية، وهانى سرى الدين رئيس مجلس إدارة سرى الدين للاستشارات الدولية والقانونية، ومحمد إلهامى الكردانى رئيس مجلس إدارة شركة KAD، ومهاب جزارين رئيس مجلس إدارة شركة فارما اوفرسيز.

ونص القرار على أن يرفع الجانب المصرى من المجلس تقريرا دوريا نصف سنويا عن جهوده ونشاطه إلى وزير التجارة والصناعة، متضمنا ما قام به المجلس من نشاط، وما يراه من اقتراحات، وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين.

وأضاف القرار أنه على الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج، خاصة المكاتب التجارية معاونة المجلس فى أداء مهمته، وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.

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