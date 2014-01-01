وزير التخطيط يزور دمياط لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة

يقوم الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، اليوم، بجولة ميدانية فى محافظة دمياط، يرافقهم اللواء محمد عبد اللطيف محافظ دمياط، وذلك فى إطار متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية لعام 2013/2014 والخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد والتأسيس للعدالة الاجتماعية.

وقال العربى فى بيان له اليوم الاربعاء، ان الجولة ستبدا بتفقد أعمال تطوير وتجهيز مستشفى دمياط التخصصى والتى تبلغ التكلفة الاستثمارية لأعمال التطوير والتجهيز به 22.6 مليون جنيه، وتفقد مشروع تطوير طريق الدعائم بمدينة دمياط، بالإضافة إلى تفقد أعمال التغطية بقريتى حجاجة وكرم. وتشمل الجولة أيضا تفقد أعمال جناح الوحدة المحلية بمدينة السرو، وتفقد أعمال تطوير مستشفى كفر البطيخ المركزى, بالإضافة إلى متابعة أعمال الرصف بمدينة كفر سعد.

وأوضح العربى أن جملة الاستثمارات فى محافظة دمياط تبلغ 861.3 مليون جنيه منها 458.1 مليون جنيه استثمارات حكومية, وتضم خطة محافظة دمياط مشروعات أخرى منها برنامج تطوير التعليم الفنى بتكلفة استثمارية قدرها 13.7 مليون جنيه، وإنشاء شبكات الصرف المغطى فى مساحة 22 ألف فدان بتكلفة استثمارية قدرها 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى مساحة 60 ألف فدان بتكلفة استثمارية قدرها 15 مليون جنيه.

ومن المقرر أن يلتقى الوزيران بالقيادات التنفيذية بالمحافظة وبممثل المجتمع المدنى فى جلسة نقاشية للاستماع إلى طلباتهم ومشاكلهم وبحث معوقات التنمية بالمحافظة، وكيفية إيجاد السبل السليمة لتلاشى هذه المعوقات.

لمزيد من أخبار الاقتصاد..

الاقتصاد الهولندى يتجه إلى التعافى مع بداية العام الجديد

صفقات القروض فى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ترتفع 32% فى 2013

رئيس الوزراء السورى: نعتمد على استيراد الدقيق لتراجع الإنتاج

اقرأ أيضاً..

النيابة تامر بحجز ياسر على فى واقعة إخفاء هشام قنديل

التسريب الحلال.. والتسريب الحرام

جسار وبوسى وجمال وصوفيناز.. يحيون ليلة رأس السنة

بالفيديو..مايا دياب تلفت الأنظار بفستانها الأحمر فى احتفالات رأس السنة

بالصور.. نجمات العرب والعالم يتحولن لـ"ماما نويل" فى أعياد الكريسماس