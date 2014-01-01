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"أميك": مبيعات السيارات تسجل 175 ألف وحدة فى 11 شهرا من 2013

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"أميك": مبيعات السيارات تسجل 175 ألف وحدة فى 11 شهرا من 2013 "أميك": مبيعات السيارات تسجل 175 ألف وحدة فى 11 شهرا من 2013

قال خالد حسنى، المتحدث الرسمى لمجلس معلومات السيارات "أميك"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن مبيعات شركات السيارات قد سجلت تراجعا ملحوظا منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر الماضى من 2013.

وأضاف "حسنى" أن مبيعات السيارات الإجمالية قد سجلت بيع حوالى 175.2 ألف سيارة، مقارنة ببيع حوالى 178.5 ألف سيارة لنفس الفترة من العام الماضى 2012، وذلك بنسبة انخفاض قدرت بنحو 1.9%.

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