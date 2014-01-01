"مصارى" تطلق خدمة "فودافون" لتحويل الأموال من منافذها المعتمدة

عقدت شركة "مصارى" اتفاقية شراكة مع فودافون لتقديم خدمة "كاش" لتحويل الأموال عبر الموبايل، حيث تمكن عملاء الشركة من استخدام خدمة فودافون كاش والإيداع أو السحب من حسابهم فى فودافون لدى منافذ توزيع مصارى المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.

وقال معتصم أوسام المدير التجارى وعضو مجلس إدارة شركة "مصارى"، إن خدمة "الفودافون كاش" تتم عملية تحويل الأموال من خلال قيام العميل المرسل والمرسل إليه بالتسجيل فى الخدمة، وفقا لضوابط البنك المركزى، ثم الذهاب لأقرب فرع من فروع "مصارى" المنتشرة فى أنحاء الجمهورية، التى تتواجد عليها علامة فودافون "كاش" ليقوم بإيداع المبلغ، وفى ثوان معدودة يستطيع المرسل إليه سحب المبلغ من أى فرع من فروع "مصارى".

وأشار إلى أن هذا التعاون، فى إطار خطط العمل بين "مصارى" وشركات الموبايل لتقديم خدمات القيمة المضافة، مشيرا إلى أنه اختيار "مصارى" جاء باعتبارها أول شركة تطلق خدمة الدفع الإلكترونى فى السوق المصرى وخبراتها فى هذا المجال.

وأشار إلى الشركة تضم مجموعة من الخبراء الذين سبق لهم العمل فى تقديم خدمات الدفع والتحويل لدى كبرى الشركات المصرية والأجنبية، كما يأتى فى إطار استراتيجية شركات "الموبايل" المصرية، لتنويع منافذ تقديم خدماتها الإلكترونية.

وقال إن الشركة تخطط لإطلاق عدد من الخدمات الجديدة فى مجال الدفع، والتحويل خلال عام 2014.

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