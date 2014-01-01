مشاهير العالم يودعون 2013 بـ 13 فضيحة

كان عام 2013 حافلاً بكلّ ما للكلمة من معنى، خصوصاً لدى المشاهير الذين شهدت حياتهم الكثير من الوفيات والانفصالات وحتى الارتباطات والإنجاب، من دون أن ننسى الفضائح التي كان لها النصيب الأكبر خلال العام.
وعند الحديث عن الفضائح، تتصدّر النجمة Miley Cyrus اللائحة، إذ كان عام 2013 عامها بامتياز، بسبب فضائحه، وشهد تحوّلها من طفلة بشخصية Hannah Montana إلى نجمة عارية.
وتطول اللائحة، وربّما لا تنتهي، عند الحديث عن الفضائح. لكن الفضائح التي نذكرها الآن هي أهم فضائح الفنانين التي حصلت في عام 2013، والتي تصدّرت الصحف وأخبارها:
1- Miley Cyrus: ظهرت في فيديو كليب شبه إباحي لأغنية "wrecking ball"، وقامت بجلسات تصوير إباحية، دخّنت خلالها الحشيش على المسرح. كذلك اشتهرت برقصة twerk الفاضحة في أغنية "We Can't Stop". وكانت أبرز فضائحها رقصتها في حفلة توزيع جوائز "MTV" الموسيقية وغيرها ...
2- Justin Bieber: فضائحه لا تُحصى، ابتداءً من الرسم على جدران الفنادق، ثمّ تصويره على السرير من قبل فتاة برازيلية، وغير ذلك من الأمور، وعلاقاته النسائية مع فتيات الليل أو التبوّل في الأماكن العامة، وضربه لمصوّري الباباراتزي، إضافة إلى العثور على مخدرات وماريجوانا في حافلته المخصّصة لتنقّله مع فريق عمله، خلال جولته الغنائية العالمية "believe" وغيرها...كلها جزء من حصاده الفضائحيّ.
3- Brad Pitt: صدم معجبيه بخيانته لـAngelina Jolie مع فتاة سمراء، في العشرين من عمرها، في شهر أغسطس/آب الماضي، خلال سهرة في بار "تيلورايد" في ولاية كولورادو.
4- Simon Cowell: عضو لجنة تحكيم برنامج X Factor أعلن أنه سيصبح أباً من الأمريكية، لورين سيلفرمان، التي حملت منه قبل انفصالها عن زوجها وصديقه أندرو سيلفرمان.
5- Barack Obama: شكّل الانسجام مع رئيسة وزراء الدنمارك Helle Thorning-Schmidt فضيحة كبيرة، في جنازة الراحل Nelson Mandela، تابعها على الشاشات الصغيرة مئات الملايين، إضافة إلى التسبب في شائعة طلاق لم يُعرف مدى صحتها حتى الآن.
6- Reese Witherspoon: ألقي القبض عليها بتهمة "السلوك غير المنضبط"، بعد توقيف زوجها، جراء الاشتباه بقيادته السيارة وهو مخمور.
7- Paris Jackson: ابنة نجم البوب مايكل جاكسون حاولت الانتحار، وتمّ إنقاذها.
8- Beyonce: غناء البلاي باك للنشيد الوطني الأمريكي في حفل تنصيب الرئيس باراك أوباما لولاية ثانية أثار موجة انتقادات كبيرة لها.
9- Kim Kardashian: نشرت نجمة تلفزيون الواقع صورة فاضحة لها بـ"بيكيني"، بعد الإنجاب؛ ما أثار جدلاً واسعاً.
10- Chris Brown: ألقت الشرطة القبض على brown بتهمة الاعتداء بالضرب على فرانك أوشن بسبب مساحة لركن السيارة، تقع في الموقف التابع لأحد استوديوهات لوس أنجلوس .
11- Zac Efron: أدخل إلى مركز إعادة التأهيل للتخلص من الإدمان على الكوكايين .
12- Amanda Bynes: أدخلت إلى مركز إعادة التأهيل نتيجة سلوكها، خاصة بعد أن اتّهمت الشرطي الذي اعتقلها في مدينة نيويورك بتهمة حيازة الماريجوانا بالتحرش بها جنسيّاً.
13- Ray J: أصدر أغنية جديدة تحدّث فيها عن علاقته الغرامية بنجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian، وتحمل اسم "I hit it first". والفضيحة في الأغنية أنها تكشف تفاصيل علاقتهما الجنسية، كلماتها بمعنى: "قد تذهب للاعبي الكرة، وأحياناً لمغني الراب، لكنّي فعلتها قبلهم، فكان رأسها مثبت عند الشمال. لكن طفلها اختار الذهاب باتجاه الغرب".
مشاهير العالم يودعون 2013 بـ 13 فضيحة
كان عام 2013 حافلاً بكلّ ما للكلمة من معنى، خصوصاً لدى المشاهير الذين شهدت حياتهم الكثير من الوفيات والانفصالات وحتى الارتباطات والإنجاب، من دون أن ننسى الفضائح التي كان لها النصيب الأكبر خلال العام.
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