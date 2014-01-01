الزيجات السريعة مفاجأة الوسط الفنّي التركي في الـ2013

عقدت حالات زواج عديدة في الوسط الفني التركي، والمفارقة أنها تمّت بعد علاقات حب قصيرة وقياسية جداً، تفوقت بجديتها وصدقها وتطورها السعيد على العلاقات العاطفية الطويلة التي انتهت بالفشل والانفصال، مثل: زواج الممثلة التركية نور فتاح أوغلو الشهيرة بالسلطانة ناهد دوران من رجل الأعمال ليفانت فيزير أوغلو بعد علاقة قصيرة، لكن الزواج الأسرع والقياسي جداً كان زواج الممثلة التركية الشقراء بادة إيشيل الشهيرة ببانة في «عودة مهند» بعد قصة حب قصيرة لم يتجاوز عمرها الثلاثة أشهر حيث بدأت في شهر مارس (آذار) وكللت بالزواج في نهاية شهر مايو( أيار).

وكذلك تزوج الممثل التركي الأشقر تولجا جولش الشهير بأحمد في «على مر الزمان» من الممثلة يليز شار بعد علاقة حب قصيرة لم تتم نصف السنة.

وكذلك تزوجت بطلة مسلسل «نساء حائرات» على مدى موسمين إفريم صولماز من رجل الأعمال أردا شينير معلنة ليلة زفافها انسحابها من الموسم الثالث لرغبتها العاجلة في أن تصبح أماً بأقرب وقت ممكن.

للمرة الثالثة، أرجأ لاعب كرة القدم التركي الوسيم أردا توران حفل زواجه من خطيبته الممثلة الشقراء سنيم كوبال الشهيرة بنور في «أسرار البنات» حتى تسبب هذا الأمر في انتشار شائعة انفصالهما في الصحافة التركية وانتشار شائعة حبه لحبيبة كيفانش تاتليتوغ السابقة أديل فرات.

وبعد نشر الصحافة التركية على لسان أوزان دوغلو شقيق كينان دوغلو موعد زواج مغني البوب التركي كينان دوغلو على حبيبته الممثلة بيرين سات الشهيرة بسمر في مايو (أيار) 2014 حتى نفى شقيقه بنفسه هذا الموعد، واصفاً إياه بالمزحة والدعابة من قبل شقيقه، ما اعتبر عدم تعجل زواج من قبله وقبل حبيبته بيرين.

ودخل لأول مرة من سنوات الممثل التركي الأسمر سارب أكايا الشهير بتيفو في «إيزيل» قصة حب جديدة مع فتاة شقراء شوهد معها في سهرات حميمة.

وكذلك يعيش الممثل التركي آنجين جونايدن الشهير بالوصيف المخلص وئام في «حريم السلطان» قصة حب جديدة رغم انشغاله الدائم بتصوير الموسم الثاني من مسلسله البوليسي الكوميدي «غالب دورويش».

وأيضاً استطاعت الممثلة التركية أزرا أكين تجاوز خيبة أملها وخذلان حبيبها السابق كيفانش تاتليتوغ لها وبدأت في الظهور مع حبيب جديد أعلن والداها عن سيرهما في علاقة رسمية قد تكلل بالزواج في الوقت المناسب.

وسعد كل من الممثلين نجاتي شاشماز الشهير بمراد علم دار وكيفانش كاسابالي الشهير بجميل بأبوتهما الجديدة حيث رزقا في الأسابيع الماضية بطفل ذكر.

ورحل في النصف الأخير من عام 2013 الممثل تونجيل كورتيز الشهير بالخال رامز في «إيزل» وبشيخ الإسلام أبو السعود في «حريم السلطان3و4» عن عمر يناهز السابعة والسبعين عاماً بأزمة قلبية حادة فاجأته في الصباح الباكر، إثر عودته من رياضته الصباحية واستعداده لتناول وجبة الإفطار مع عائلته. وقد شيّعه أكثر من عشرة آلاف رجل وامرأة في قريته الصغيرة من بينهم مئات المشاهير الأتراك، وعلى رأسهم كينان أميرزالي أوغلو الشهير بإيزل وخالد آرغنش الشهير بالسلطان سليمان وكيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند.

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