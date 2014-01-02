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إستقبل أطباء مصر العام الجديد بإضراب جزئي

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كتب/ عبدالحميد شومان
هكذا إستقبل أطباء العام الجديد ..حيث دخل آلاف الأطباء في إضراب جزئي اليوم الأربعاء، احتجاجا على تدني الأحوال الاقتصادية والخدمة الطبية، وقد استنفرت وزارة الصحة سائر العاملين في الطواقم الطبية بانتظار انتهاء الإضراب، بينما أشارت مواقع الإخوان المسلمين إلى أن الأطباء يطالبون بتطبيق مشروع "الكادر الطبي" الصادر في حقبة الرئيس المعزول محمد مرسي.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، تأكيدها إعداد خطة طوارئ شاملة لتأمين استمرار تقديم الخدمة الطبية وعدم تأثرها في أثناء الإضراب الجزئي للأطباء والصيادلة خلال الأول والثامن من يناير الجاري، مضيفة أن الإضراب "لا يشمل الطوارئ والحالات الحرجة."
وأضافت وزيرة الصحة أن الخطة "تقضي بوقف جميع أنواع الإجازات لجميع العاملين بمرافق الإسعاف على مستوى الجمهورية قبل وأثناء الإضراب بالإضافة إلى التأكد من حالة جميع السيارات وصلاحية جميع الأجهزة الطبية بها وتوافر جميع المستلزمات الطبية بالكميات المناسبة في وحدات الطوارئ."
وقد أعلنت وزارة الصحة عن تلقي مخاطبات من نقابات التمريض والعلاج الطبيعي والفنيين الصحيين والعلميين "تفيد رفضهم للمشاركة في الإضراب،" مؤكدة أن التظاهر والإضراب من الحقوق الدستورية، لكنها حذرت من "الغياب الجماعي أو محاولة إجبار الغير على الامتناع عن العمل

وفي مستشفي مشتول السوق المركزي بالشرقية واصل الأطباء إضرابهم  بينما كان  إستقبال الطوارئ  يعمل بصورة مستمرة  مراعيا الحالات الإنسانية .
بور سعيد: مستشفى الرمد ومشاركة ناجحة في إضراب أطباء مصر الجزئي"
الاضراب فى الدقهلية يصل لـ85% ومعظم المستشفيات تعلن عدم الاضراب"
غلق شباك التذاكر والعيادات الخارجية بمستشفى الجمهورية العام لمشاركة الأطباء في إضراب أطباء مصر الجزئي الذي لا يشمل أقسام الطوارئ والحالات الحرجة."
بدء الإضراب الجزئي للأطباء بمستشفى المنيرة العام"واستثناء قسم الاستقبال "
مستشفي الشيخ زايد اضرابناجح بنسبة 100%"
إضراب الأطباء: نجاح الإضراب بنسبة 100% في مستشفيات سوهاج العام وأخميم المركزي وسوهاج التعليمي.
 

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