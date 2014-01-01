اتباع نظام غذائى غنى بمضادات الأكسدة يقى المرأة من إعتام عدسة العين

أظهرت الأبحاث الطبية الأمريكية أن حرص السيدات على اتباع نظام غذائى غنى بمضادات الأكسدة، يسهم بصورة فعالة فى وقايتهن من إعتام عدسة عين أو ما يعرف "بالكتاراكيت".

وقالت "سوزان روتياتين" أستاذ طب العيون بمعهد الطب البيئى التابع لمعهد "كارولينسكا" الأمريكى أن التأثير الإيجابى لمضادات الأكسدة للتخلص من الجذور الحرة الشاردة يلعب دورا هاما فى تحسين كفاءة وظائف العين.

وقد عكف الباحثون على تحليل الوجبات الغذائية المتناولة بين أكثر من 30 ألف سيدة فى منتصف العمر، ومتقدمات فى السن بينهن سيدات ارتفع معدل استهلاكهن لمضادات الأكسدة حيث لوحظ تراجع بنسبة 13 % فى فرص إصابتهن بإعتام عدسة العين بالمقارنة السيدات اللاتى استهلكن مضادات الأكسدة بمعدلات أقل.

كان عدد من الدراسات السابقة قد سلط الضوء على المواد المضادة للأكسدة والمكملات الغذائية وتأثيرها على صحة الإنسان إلا أن هذه الدراسة تعد الأولى من نوعها التى تشير إلى العلاقة بين مضادات الأكسدة وفرص إعتام العدسة "الكتاراكت".

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