وقفة للعاملين بالشئون الاجتماعية بكفر الشيخ للمساواة بالتأمينات الاجتماعية

شهدت مديرية الشئون الإجتماعية بكفر الشيخ اليوم وقفة احتجاجية للعاملين بها للمطالبة بالمساواة بالعاملين في التأمينات الإجتماعية وهما يتبعان وزارة واحدة والعاملون بالتأمينات يتقاضون حوافز 600% وبالشئون يتقاضون 200% فقط.

أشارت أشجان فريد “مراجع مالي بحسابات مدرية الشئون ” مانطالب به المساواة بيننا وبين التأمينات الإجتماعية والوزاة، فيما يتقاضونه من رواتب شهرية ومكافأة علنية وغير علنية وماقمنا بعه من وقف اجتجاجية تكملة لثورة 25يناير و30يونيو في تحقيق كافة العدالة الإجتماعية لكل الشعب المصري وعدم التفرقة بين وزارة وأخرى نرجو تطبيق الحد الأدنى الذي أشار له رئيس الوزراء والوزراء وتحقيق كافة مطالبن بعيش وحرية وعدالة اجتماعية

أكدت ماجدة عمر فرحات رئيس قسم الأسرة والطفولة ومسئول الأسرة البديلة نطالب الوزير بالمساوة بيينا وبين العاملين بديوان عام الوزارة خاصة إننا نبدا من القاعدة للقمة والعدل أن يقتضي المساواة بين الجميع حتى نشعر بالعدل وللأسف التمييز بين الموظفين لا على أساس العمل ومدى بذل الجهد بل على أساس مايقره وكيل الوزارة فقط

وأضاف أحمد غيم “بإدارة الأسرة والطفولة لابد من مساوات أبناء الشئون اتماعية وأبناء التأمينات الإجتماعية لأنهما يتبعان وزارة واحدة فليس من المعقول أن نحصل على حافز 200% والتأمينات تصل لثلاث أضعافنا وهذا ظلم واضح وللأسف يعتبروننا كشئون اجتماعية أبناء غير شرعيين لوزارة مع أن موظفي الوحدات الإجتماعية يعانون مرة المعاناة دون تقدير لعملهم فكثير من الوحدات ليوجد بها دورات مياه ولا أساس والعاملين بها أفقر الناس ومصابون بأمراض معدية برغم خدمتهم لفئات متعدد

وأشار محمد قطب ” مدير الشئون الإدارية بمديرية الإجتماعية ” نناشد الدكتور حاتم الببلاوي رئيس مجلس الوزرا بالمساواة والعدالة الإجتماعية بيننا وبين العاملين بالتأمينات الإجتماعية والعاملين بديوان عام الوزارة

وأشار أعمل منذ عشرين عاماً وراتبي 1200 جنيه فقط مطلوب مني دفع ايجار وتعليم أولادي وبما أن التعليم بالمدارس معدوم واعتماد الطلاب على الدروس الخصوصية ونصف رواتبنا منصرفة على الدروس وللأسف نجد الحكومة تتحدث عن كادر للمعلمين برغم أن المعلم ينال نصف راتبي ليس حسدا ولن نطالب بالعدل

وأشار نرى الدكتور صلاح جودة “الخبير الإقتصادي ” لديه حلول لكل المشاكل والحكومة لا تأخذ بكلامه وإما أن يكون كلامه مجرد مسكنات أو كلامه صحيح والحكومة تتجاهل مايقوله وهذه كارثة مضيفاً نحن نحب مصر ونفديها وسنتجه للحشد للدستور ولكن لابد أن يشعر المسئولين بنا.

وأضاف نصر جاد محمد “مدير إدارة الشئون القانونية بمديرية الشئون الإجتماعية بكفر الشيخ ” مما يعتبر من دواعي شرف العاملين بالمديريات الشئون الإجتماعية على مستوى القطر المصري أننا نحن الفئة الوحيدة من بين الفئات لم نحتج ولم نقف وقفة احتجاجية من قبل في الوقت وقفت جميع الطوائف للمطالبهم بزيادة الرواتب ورفع البدلات وزيادة الدخل والحوافونحن كعاملين بالشئون وهناك زملاء من جيلنا يتقاضون أضعاف اضعاف مانتقاضاه في الوقت نفسه عندنا ما عندهم من أبناء في مراحل التعليم وأبناء يردون الزواج ولاتوجد مساوة بيننا في المرتبات مما يعجزنا عن توفير مايوفرنه لأولادهم نحن نعرف الظروف ولكن لابد أن يصل صوتنا للمسئولين ونحن مع الدستور ولكن لابد من تحقيق العدل ومطالبنا عيش وحرية وعدالة اجمتماعية والمساوة بالتأمينات الإجتماعية قرناءنا بالوزارة ورواتبهم أسبوعيه وليست شهرية من كثرة ما يتقاضوه