نصائح سحرية للتخلص من آلام "البواسير" المزعجة

يعانى مريض البواسير من إزعاجها له بشكل يومى، وعند كل عملية إخراج طبيعية يقوم بها، مسببة له الألم الشرجى، ويعانى أغلب مرضاها من الإمساك وصعوبة التبرز المزمن، وهو سبب الإصابة بها، وإذا ما تم التخلص منه، لا يمكن تحسن حالة البواسير أو التخلص منها.

هذا ما أكده الدكتور محمد عبد العاطى أخصائى الجراحة العامة، ويقدم روشتة سحرية للقضاء على البواسير فى خطوات بسيطة:

-على المريض تنظيم مواعيد تناوله للطعام، ومواعيد التبرز والإخراج، والصبر حتى يعتاد هذه المواعيد، وعليه ألا يؤجل التبرز مهما كان السبب، وأن يحافظ على مواعيده.

ويتناول الأدوية المطهرة للبطن والأمعاء لكى تساعده على الإخراج والتبرز بكثرة وسهولة وكذلك الأدوية الملينة ولكن بناء على تعليمات مسبقة من طبيبه المعالج.

- بجانب الأدوية والمراهم الموضعية التى يستخدمها مريض البواسير عليه بالالتزام بنوعيات طعام معينة صحية وسهلة الهضم ولينة، تضمن له إخراج هين دون تعب أو صراخ، فعليه أن يهتم بالطعام الصحى كالفاكهة، والخضروات والطعام المسلوق والنيئ وبالأطعمة الملينة بكثرة.

- الاهتمام بشرب السوائل بأنواعها ساخنة وباردة، ومحاولة التخلص من كل مسببات عسر الإخراج وصعوبته، وأى طعام أو شراب يرى أنه يزيد من حالة الإمساك .

هذه العادات الصحية اليومية التى يجب أن ينتظم عليها مريض البواسير، تمكنه من السيطرة على الآلام التى تسببها له البواسير، وتمكنه من تخطى إزعاجها بسلام .

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