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"جوجل" و"أبل" تتنافسان على إدخال التكنولوجيا الرقمية في مجال السيارات

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"جوجل" و"أبل" تتنافسان على إدخال التكنولوجيا الرقمية في مجال السيارات "جوجل" و"أبل" تتنافسان على إدخال التكنولوجيا الرقمية في مجال السيارات

كتب : أ ش أ منذ 39 دقيقة

تتنافس كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية جوجل وأبل، على إدخال التكنولوجيا الرقمية في مجال جديد وهو السيارات.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن جوجل وشركة أودي للسيارات الألمانية تعتزمان الإعلان في معرض لاس فيجاس للإلكترونيات الأسبوع القادم عن أنظمة ترفيه ومعلومات قائمة على أساس برنامج الأندرويد الخاص بجوجل داخل السيارات الألمانية.

وفي الوقت نفسه تجري شركة آبل تجارب على إدخال نظام "باندورا" الترفيهي في سيارات هوندا.

وأضافت الصحيفة أن شركتي التكنولوجيا الأمريكيتين تعتزمان الإعلان عن خطط مع شركات سيارات أخرى لإطلاق نظام الأندرويد في سيارات المستقبل لإتاحة الفرصة لراكبي السيارات سماع الموسيقى واستخدام التطبيقات والخدمات المتاحة حاليا في الهواتف الذكية.

وتمثل السيارات مجالا جديدا للمنافسة بين شركتي جوجل وابل لإدخال برامج الكمبيوتر القائمة على أساس الإنترنت خاصة وأن الأرقام تشير إلى أنه يتم بيع 80 مليون سيارة جديدة في السوق الأمريكي سنويا.

فقد أصبحت السيارة الأداة "النقالة" الجديدة التي تحاول الشركتان الأمريكيتان إدخال التكنولوجيا الرقمية فيها.

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