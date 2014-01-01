إحالة بلاغ "النجار" حول تسريبات عبدالرحيم علي للتحقيق بنيابة الاستئناف

كتب : الوليد إسماعيل منذ 36 دقيقة

قالت مصادر قضائية، إن النيابة بدأت التحقيق في البلاغ المقدم من البرلماني السابق مصطفى النجار، الذي طلب فيه التحقيق بشأن التسجيلات التي نشرتها إحدى القنوات التلفزيونية لمحادثات بينه وبين الشاعر عبدالرحمن يوسف "نجل الشيخ يوسف القرضاوي" قبل يومين في برنامج يقدمه الصحفي عبدالرحيم علي.

وأكد مصدر قضائي، أن النائب العام، أحال بلاغ النجار إلى نيابة استئناف القاهرة برئاسة المستشار زكريا عبدالعزيز للتحقيق فيها.

وأضاف المصدر، أن النيابة ستحقق في البلاغ وفقًا للإجراءات القانونية، وتفحص ما ورد به من اتهامات وجهها النجار لكل من تسبب في تسريب تلك التسجيلات، وإذاعتها كما أنها ستستدعي النجار لسماع أقواله في ذلك البلاغ مع بداية التحقيقات.

كان "النجار" تقدم أمس ببلاغ إلى النائب العام، وقال فيه إن الهدف من تسريب تلك التسجيلات هو اغتياله معنويًا بعد تهديدات تعرض لها من قبل مسؤولين بالدولة لإثنائه عن مواقفه السياسية، وأن رسائل وصلته تقول إنه تخطى كل الخطوط الحمراء في حديثه الدائم عن الدولة المدنية وضرورة تحقيق الديمقراطية.