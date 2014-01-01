ناشطون سوريون: النزاع الدائر فى دمشق أودى بحياة أكثر من 130 ألف شخص

أكد نشطاء سوريون أن النزاع الدائر فى البلاد منذ 3 سنوات أودى بحياة أكثر من 130 ألف شخص، ثلثهم من المدنيين.، ونقلت قناة "روسيا اليوم " اليوم الأربعاء عن النشطاء قولهم " إن 130433 شخصا قتلوا منذ بدء الاحتجاجات فى منتصف مارس 2011 والى اليوم "، موضحين أن من بين القتلى 46 ألف مدنى، بينهم 7 آلاف من الأطفال .

وأضاف النشطاء أن 52 ألفا من القتلى ينتمون إلى القوات النظامية والجماعات المسلحة الموالية لها، فيما بلغ عدد القتلى فى صفوف المعارضة 29 ألف شخص، مشيرين إلى أن عدد قتلى حزب الله اللبنانى الذى يقاتل إلى جانب النظام السورى، بلغ 262 شخصا، فيما بلغ عدد القتلى من الطائفة الشيعية من جنسيات غير سورية 286 شخصا.

وأوضح النشطاء أنهم لم يتمكنوا من تحديد هوية نحو2700 شخص قتلوا فى هذه الأحداث، مشيرين إلى وجود أكثر من 17 ألف معتقل فى سجون القوات النظامية وأكثر من ستة آلاف من القوات النظامية والمسلحين الموالين لها لدى قوات المعارضة، لا سيما الدولة الإسلامية فى العراق والشام وجبهة النصرة.

من جهة ثانية، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين أن عدد النازحين السوريين فى لبنان وصل إلى 854777 نازحا.

وأفاد تقرير وزعته المفوضية اليوم أن عدد النازحين السوريين إلى لبنان المسجلين لديها وصل إلى 800634، بينما لا يزال 54143 نازحا بانتظار تسجيلهم.

وتوزع النازحون السوريون المسجلون لدى المفوضية فى شمال لبنان بواقع 238736، وفى البقاع شرق لبنان وصل إلى 273441 وفى بيروت وجبل لبنان 185802، بينما وصل عدد النازحين السوريين فى جنوب لبنان إلى 102655.

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