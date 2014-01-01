إسرائيل تسمح بإدخال 230 شاحنة بضائع لغزة عبر "كرم أبو سالم"

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الأربعاء، إدخال 230 شاحنة محملة بالبضائع لقطاع غزة من خلال معبر "كرم أبو سالم" التجارى جنوب شرق القطاع.

وقال رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع لقطاع غزة رائد فتوح - فى بيان صحفى اليوم - إن الشاحنات المقرر إدخالها ستكون محملة ببضائع للقطاعين التجارى والزراعى والمساعدات.

> وأضاف أنه سيتم ضخ كميات محدودة من البنزين وسولار المواصلات وغاز الطهى والسولار الصناعى لمحطة الكهرباء، مشيرا إلى أنه من المقرر تصدير خمس شاحنات محملة بالتوت الأرضى (الفراولة) والزهور لأوروبا.

ويعد "كرم أبو سالم" المعبر التجارى الوحيد الذى تدخل منه البضائع والوقود إلى قطاع غزة، حيث تغلقه سلطات الاحتلال يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع.

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