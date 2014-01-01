غارة سورية على الحدود اللبنانية وأنباء عن سقوط جرحى

تعرضت منطقة الزمرانى على الحدود اللبنانية مع سوريا إلى غارة سورية صباح اليوم.وأفادت الأنباء بأن المنطقة التى استهدفتها الغارة تقع على بعد 15 كيلومترا عن بلدة عرسال اللبنانية .. فيما تضاربت حول سقوط جرحى، حيث ذكرت قناة (إل بى سى) اللبنانية التليفزيونية بإصابة 3 سوريين جراء الغارة وقد نقلوا إلى بلدة عرسال لتلقى العلاج.

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