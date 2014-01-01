مقتل وإصابة 9 أشخاص فى هجوم مسلح على مجلس عزاء بديالى

أفاد مصدر أمنى بمحافظة ديالى، اليوم، أن 9 أشخاص سقطوا بين قتيل وجريح فى هجوم مسلح نفذه مجهولون على مجلس عزاء شرقى بعقوبة مركز المحافظة التى تبعد عن العاصمة بغداد بنحو 55 كم شرقا.

وقال المصدر، إن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة خصوصية فتحوا النار على معزين يقيمون مجلسا للعزاء فى حى الشرطة، وسط قضاء خانقين فى بعقوبة، مما أسفر عن مقتل شخصين اثنين، وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة.

وأضاف المصدر، أن قوة أمنية سارعت إلى مكان الحادث وطوقته وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته والجهة التى تقف وراءه، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج وجثتى القتيلين إلى دائرة الطب الشرعى.

وتشهد محافظة ديالى عمليات مسلحة بين الحين والآخر بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة يذهب ضحيتها العديد من المواطنين والأجهزة الأمنية، فضلا عن تهجير المواطنين من منازلهم.

لمزيد من الأخبار العربية..

البرلمان الليبى يناقش قانون لاسترداد الأملاك المصادرة بعهد القذافى

إجراءات بحرينية لمنع استخدام الإنترنت فى "التحريض على الفتنة"

إسرائيل: المقاومة الفلسطينية بغزة تجرى تدريبات على صواريخ بعيدة المدى

اقرأ أيضاً..

النيابة تامر بحجز ياسر على فى واقعة إخفاء هشام قنديل

التسريب الحلال.. والتسريب الحرام

جسار وبوسى وجمال وصوفيناز.. يحيون ليلة رأس السنة

بالفيديو..مايا دياب تلفت الأنظار بفستانها الأحمر فى احتفالات رأس السنة

بالصور.. نجمات العرب والعالم يتحولن لـ"ماما نويل" فى أعياد الكريسماس