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معاريف: إسرائيل عرضت على واشنطن استبدال أراض فى منطقة المثلث مع الفلسطينيين

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معاريف: إسرائيل عرضت على واشنطن استبدال أراض فى منطقة المثلث مع الفلسطينيين معاريف: إسرائيل عرضت على واشنطن استبدال أراض فى منطقة المثلث مع الفلسطينيين

قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية اليوم إن إسرائيل اقترحت على الولايات المتحدة دراسة فكرة نقل أراض فى منطقة المثلث إلى الفلسطينيين تعويضا عن إبقاء كتل استيطانية فى الضفة الغربية، تحت سيطرة إسرائيلية فى إطار تسوية مع الفلسطينيين.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر إسرائيلية مطلعة أن هذه الفكرة طرحت على بساط البحث مرة واحدة، على الأقل خلال محادثات مع مسئولين أمريكيين على مستوى رفيع، وكذلك خلال محادثات على مستويات أدنى، مؤكدة أن هذه الفكرة ليست جزءا من المسار الرئيسى، للمحادثات التى يجريها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو مع وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى.

وذكرت الصحيفة أن جهات قضائية إسرائيلية ترافق المفاوضات مع الفلسطينيين تدرس الجوانب القضائية لهذه الفكرة بما فى ذلك مسألة الجنسية الإسرائيلية التى يتمتع بها المواطنون العرب فى منطقة المثلث التى ستصبح تحت سيطرة فلسطينية.

وسيتوجه كيرى اليوم إلى الشرق الأوسط لإجراء جولة أخرى من المباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أملا فى تقليص الفجوات بين مواقف الطرفين الإسرائيلى والفلسطينى.

وقال مسئول كبير فى وزارة الخارجية الأمريكية إن كيرى لا يتوقع حدوث انطلاقة خلال هذه الجولة، ولكنه سيحاول إقناع الطرفين بالتوصل فى أقرب وقت ممكن إلى اتفاق إطار حول القضايا الجوهرية ولا سيما الأمن ومستقبل أورشليم القدس وقضية اللاجئين.

وأضاف المسئول إن مثل هذا الاتفاق سيكون قاعدة لمواصلة التفاوض حول التفاصيل وصولا إلى توقيع معاهدة سلام نهائية.

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