استطلاع: الإسرائيليون والفلسطينيون يدعمون اتفاق من أجل "حل الدولتين"

أفاد استطلاع للرأى أن معظم الإسرائيليين والفلسطينيين يدعمون إنشاء دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، لكن كل طرف لا يزال يشكك فى نوايا الطرف الآخر.

وصدر الاستطلاع اليوم الأربعاء، قبل ساعات من عودة وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى إلى المنطقة، ويحاول كيرى التوصل لاتفاق على الخطوط العريضة بشأن إجراء اتفاق سلام، لكن لا تزال هناك بعض القضايا العالقة.

وفى الاستطلاع، قال ثلاثة وستون بالمائة من 601 إسرائيلى وثلاثة وخمسون بالمائة من 1270 مواطن فلسطينى إنهم يدعمون حل الدولتين.

وانخفضت نسبة الدعم لإنشاء دولة فلسطينية إلى أربعة وخمسين بالمائة بين الإسرائيليين والى ستة وأربعين بالمائة بين الفلسطينيين، عندما سئل المشاركون فى الاستطلاع عن تفاصيل اتفاق حل الدولتين.،وبلغت نسبة الخطأ فى الاستطلاع الإسرائيلي، الذى أجرته جامعة إسرائيلية، 4.5 نقطة مئوية.،فى حين كانت نسبة الخطأ فى الاستطلاع الفلسطيني، الذى أجرته مؤسسة بحثية بالضفة الغربية، ثلاث نقاط مئوية.

لمزيد من الأخبار العربية..

البرلمان الليبى يناقش قانون لاسترداد الأملاك المصادرة بعهد القذافى

إجراءات بحرينية لمنع استخدام الإنترنت فى "التحريض على الفتنة"

إسرائيل: المقاومة الفلسطينية بغزة تجرى تدريبات على صواريخ بعيدة المدى

اقرأ أيضاً..

النيابة تامر بحجز ياسر على فى واقعة إخفاء هشام قنديل

التسريب الحلال.. والتسريب الحرام

جسار وبوسى وجمال وصوفيناز.. يحيون ليلة رأس السنة

بالفيديو..مايا دياب تلفت الأنظار بفستانها الأحمر فى احتفالات رأس السنة

بالصور.. نجمات العرب والعالم يتحولن لـ"ماما نويل" فى أعياد الكريسماس