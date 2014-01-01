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برويز مشرف يرفض المثول أمام محاكمة باكستانية بتهمة الخيانة العظمى

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برويز مشرف يرفض المثول أمام محاكمة باكستانية بتهمة الخيانة العظمى برويز مشرف يرفض المثول أمام محاكمة باكستانية بتهمة الخيانة العظمى

تحدى الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف، الأربعاء، أوامر صادرة إليه من قبل محكمة خاصة بالمثول أمامها لمحاكمته بتهمة الخيانة العظمى، وذلك بعد أسبوع واحد من تأجيل المحاكمة لنفس السبب.

يذكر أن «مشرف» متهم بتعليق الدستور وفرض حالة الطوارئ في عام 2007. وقال محامو الرجل العسكري القوي السابق إنه لم يتمكن من المثول أمام المحكمة بعد عثور الشرطة على متفجرات على الطريق الذي كان من المفترض أن يسلكه.

كان قد تم أيضًا ضبط متفجرات ومسدسات في نفس المنطقة الأسبوع الماضي عندما كان من المفترض أن يمثل مشرف للمرة الأولى أمام المحكمة.

يذكر أن مسلحين إسلاميين كان مشرف استهدفهم إثر تعاونه مع الولايات المتحدة في برامجها الخاصة بمكافحة التمرد قد هددوا باغتياله، وكانت هناك مخاوف من احتمال أن تؤدي المحاكمة إلى وضع المدنية في مسار الصدام مع الجيش الواسع النفوذ الذي حكم البلاد لقرابة نصف تاريخها منذ الاستقلال.

وتعد هذه أول مرة في باكستان يواجه فيها حاكم تهمة الخيانة وهي جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وقال «مشرف»، الذي حكم البلاد من 1999 إلى 2008، إن الاتهامات وراءها دوافع سياسية وأكد أن الجيش لا يزال يدعمه.

وقدم هذه الاتهامات رئيس الوزراء، نواز شريف، الذي أطاح مشرف بحكومته السابقة في انقلاب أبيض عام 1999.

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