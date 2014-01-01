"الزراعة" بأسيوط: تربية 300 ألف رأس ماشية في مراكز وقرى المحافظة

كتب : سعاد أحمد ومحمود مالك منذ 60 دقيقة

حصلت محافظة أسيوط على المركز الثاني في إنتاج العجول البتلو على مستوى الجمهورية. صرح بذلك المهندس أحمد رفعت وكيل وزارة الزراعة بأسيوط.

وقال رفعت إن محافظة أسيوط تعتبر من أكثر المحافظات على مستوى الجمهورية في تصدير اللحوم الحمراء، مشيرا إلى أن مديرية الزراعة تقدم دائمًا الإرشادات والدورات التدريبية وجميع الإمكانات لجموع المربين في مختلف أرجاء المحافظة.

وفي السياق ذاته، ذكر وكيل الوزارة أن عدد رؤوس الماشية التي تم تربيتها من خلال المزارعين بمختلف قرى ومراكز أسيوط أكثر من 300 ألف رأس ماشية، وذلك عن طريق منح المزارعين القادرين على تربية هذه العجول مبلغ 4 آلاف جنيه بدلا من 3 آلاف جنيه عن كل رأس ماشية، وقد تم صرف 9 ملايين جنيه و250 ألف لجميع المزارعين والمربين في صورة قروض لتربيتها.

ومن جانب آخر، قال وكيل الوزارة إن المديرية تقوم من خلال التعاونيات بتوزيع 300 طن سماد يوميا للمزارعين، طبقا للحصص المخصصة لهم منوها بأنه يتوقع أن تصل المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام أكثر من 2000 فدان.