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أطباء الأقصر يضربون جزئيا عن العمل للمطالبة بإقرار كادر المهن الطبية

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أطباء الأقصر يضربون جزئيا عن العمل للمطالبة بإقرار كادر المهن الطبية أطباء الأقصر يضربون جزئيا عن العمل للمطالبة بإقرار كادر المهن الطبية

كتب : محمد عبد اللطيف الصغير منذ 43 دقيقة

أعلن عدد من الأطباء بمحافظة الأقصر، الدخول في إضراب جزئي عن العمل داخل المستشفيات الحكومية، اليوم؛ للمطالبة بإقرار كادر المهن الطبية، ورفض حزمة الحوافز التي تنوي وزارتا الصحة والمالية تطبيقها.

كانت نقابة الأطباء الفرعية بمحافظة الأقصر قد دعت أعضاءها للمشاركة في الإضراب الجزئي خلال يومي 1 و8 من شهر يناير الجاري.

وقال الدكتور أحمد حمزة، نقيب أطباء الأقصر، إنه سيتم استثناء أقسام الطوارئ والعناية المركزة والحضانات والغسيل الكلوي، مشيرا إلى أن الإضراب يقتصر على العيادات الخارجية والعمليات الباردة بجميع المستشفيات العامة والمركزية والتأمين الصحي ووحدات الرعاية الأساسية، على أن يتخذ فيما بعد إجراءات تصعيدية من قبل النقابة العامة.

وأضاف "نحن متمسكون بمشروع قانون كادر المهن الطبية الذي أقرته الجمعية العمومية في أبريل 2012، وتمت الموافقة عليه بمجلس الشورى مبدئيًّا في شهر يونيو 2013.

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