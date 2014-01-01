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بدء موسم عمرة المولد النبوي بموانئ البحر الأحمر.. ووصول 6400 طن بوتاجاز لميناء الزيتيات

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بدء موسم عمرة المولد النبوي بموانئ البحر الأحمر.. ووصول 6400 طن بوتاجاز لميناء الزيتيات بدء موسم عمرة المولد النبوي بموانئ البحر الأحمر.. ووصول 6400 طن بوتاجاز لميناء الزيتيات

كتب : محمد مقلد منذ 34 دقيقة

قال اللواء حسن فلاح، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، إن 185 معتمرا غادروا ميناء نويبع بجنوب سيناء، على متن العبارة "إيلا" في أولى رحلات موسم عمرة المولد النبوي الشريف، مشيرا إلى أن جميع العبارات المتواجدة بميناء نويبع سليمة، وتم الكشف عليها عن طريق هيئة السلامة البحرية.

وأضاف "فلاح" أن ميناء بورتوفيق بالسويس استقبل السفينة البنمية "البتول" القادمة من ميناء العقبة الأردني والمحملة بـ 10 أطنان بضائع عامة، كما استقبل ميناء الزيتيات البترولي بالسويس السفينة " جاز" القادمة من ميناء ينبع السعودي والمحملة بـ 6400 طن بوتاجاز سائل.

وتابع أنه تم شحن 42 ألف طن فوسفات على متن السفينة الكورية "زينو بيه" ليتم تصديرهم إلى دولة الهند.

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