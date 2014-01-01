وزارة السياحة تحتفل بعودة الصينيين على ضفاف النيل

أعرب وزير السياحة هشام زعزوع عن سعادته بعودة السياحة الصينية إلى مصر في هذا التوقيت الذي نبدأ معه عام جديد من الأمل والتفاؤل لصالح السياحة المصرية التي عانت كثيراً في الثلاث سنوات الأخيرة الماضية ، مرحباً بالسفير الصيني بالقاهرة صونغ إي جوا والمجموعات السياحية الصينية . جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقامتها وزارة السياحة في أحدى البواخر السياحية بمناسبة عودة السياحة الصينية إلى مصر بعد قيام السلطات الصينية برفع تحذيرات السفر إلى مصر وذلك بحضور وزير السياحة والسفير الصيني في القاهرة ومستشار وزير السياحة لشئون أسيا .

أضاف وزير السياحة أن مصر لديها تنوع كبير في منتجها السياحي الذي يعد مقصد مهم للسائح الصيني فالآثار المصرية تجذب السائحين القادمين من شمال الصين من رواد السياحة الثقافية ، وصحراء مصر الشاسعة تتيح سياحة السفاري التي يقبل عليها أبناء مقاطعات جنوب الصين .

ومن جانبه قال السفير الصيني بالقاهرة صونغ إي جوا Song Aigoأن مصر دولة عظيمة وشعبها كريم ومضياف مشيراً إلى عمق العلاقات المصرية الصينية قائلاً أن مصر دولة ذات تاريخ وحضارة تمتد 7000 عام والصين لها حضارة تمتد إلى 5000 عام وأن مصر تمثل للصينيين التاريخ والحضارة ودائما ما يتحاكى الصينيين عن عظمة الآثار المصرية والأهرامات وأبوالهول .

> أضاف السفير الصيني أن بلاده تتفهم مرحلة التحول الديمقراطي التي تمر بها مصر وأن بلاده قامت برفع تحذيرات السفر إلى مصر بعدما تأكدت من توافر الأمن والأمان داعياً الصينيين إلى زيارة مصر والتمتع بأثارها الخالدة وشواطئها الخلابة .

ومن جانبه أشار دكتور ناصر عبدالعال مستشار الوزير لشئون أسيا أن وزارة السياحة حريصة على فتح أسواق جديدة أمام المقصد السياحي المصري ، وأن الصين سوق وأعد بالنسبة لمصر خاصة في ظل النمو الاقتصادي المتنامي للصين وقوتها البشرية الهائلة فضلا على أن السائح الصيني يمتاز بطول مدة إقامته بما يستدعي الاهتمام بهذا السوق الواعد .

يذكر أن الاحتفالية التي أقامتها وزارة السياحة وهيئة التنشيط السياحي في إحدى البواخر السياحية على ضفاف النيل لاقت بهجة وترحاب من قبل السفير الصيني وعشرات السائحين الصينيين وممثلي الشركات السياحية المصرية والصينية حيث بدأت الاحتفالية بكلمة لوزير السياحة والسفير الصيني بالقاهرة ومستشار وزير السياحة أعقب ذلك حفل عشاء على أنغام الموسيقى تلى ذلك استعراضات لفرقة التنورة والرقص الشرقي كما تم توزيع هدايا تذكارية على جميع الحضور .