لاتفيا تنضم إلى منطقة اليورو لتصبح الدولة الثامنة عشر

أصبحت لاتفيا ليل الثلاثاء الأربعاء رسميا الدولة الثامنة عشرة العضو فى منطقة اليورو، على الرغم من تحفظات كبيرة عبر عنها سكانها البالغ عددهم مليونى نسمة.

وودع اللاتفيون بألعاب نارية منتصف ليل الثلاثاء عملتهم الوطنية اللاتس الذى طرح للتداول فى 1993 بدل الروبل الذى كان متداولا فى الحقبة السوفياتية.

وبعيد منتصف الليل، شارك رئيس الوزراء اللاتفى فالديس دومبروفسكيس ونظيره الاستونى اندروس انسيب فى مراسم فى المصرف الحكومى اللاتفى "سيتدايل دى ريغا" بينما تدفقت حشود على وسط المدينة.

> وسحب دومبروفسكيس رمزيا ورقة مالية بقيمة عشرة يوروهات.

وقال "إنها فرصة كبيرة للتنمية الاقتصادية فى لاتفيا"، مؤكدا أن التركيز على "الإنفاق المسئول" لتجنب أى مديونية كبيرة هو أساس النجاح فى المستقبل.

ولاتفيا هى ثانى بلد فى البلطيق والرابع بين الدول الشيوعية السابقة فى وسط وشرق أوروبا يتبنى العملة الأوروبية الواحدة بعد سلوفينيا فى 2007 وسلوفاكيا فى 2009 واستونيا فى 2011.

وكانت لاتفيا تأمل فى الانضمام إلى منطقة اليورو منذ 2008. لكن الأزمة العالمية خيبت أملها إذ تراجع إجمالى الناتج الداخلى بنسبة 25 بالمائة فى 2008 و2009 فى إطار الانكماش العالمى الكبير. لكن ريجا تمكنت من تحقيق إصلاح اقتصادى مدهش بعد ذلك.

وفى بروكسل، قال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو "بفضل هذه الجهود، تدخل لاتفيا منطقة اليورو اقوى من أى وقت مضى وتوجه بذلك رسالة تشجيع إلى دول أخرى تقوم بعملية إصلاح اقتصادى صعب".

وستكون ليتوانيا الدولة التالية، إذ ستنضم إلى منطقة اليورو فى 2015 ليكتمل بذلك مثلث دول البلطيق الجمهوريات السوفياتية السابقة.

ويأتى انضمام لاتفيا بينما استفادت خمس من دول منطقة اليورو (اسبانيا وقبرص واليونان وإيرلندا والبرتغال) من خطط إنقاذ.

ويخشى اللاتفيون أن يؤدى انضمامهم إلى منطقة اليورو إلى ارتفاع الأسعار.

> وأفاد استطلاع للرأى أجراه معهد "اس كا اس" فى ديسمبر أن 25 بالمائة منهم يوافقون على الانتقال إلى منطقة اليورو مقابل 50 بالمائة يعارضون ذلك.

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