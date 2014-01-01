صفقات القروض فى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ترتفع 32% فى 2013

ارتفعت القروض المجمعة فى منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا 32 بالمائة إلى 930 مليار دولار فى 2013 من 703 مليارات دولار فى 2012 إذ استغل المقترضون تحسن أحوال السوق للحصول على شروط أفضل.

وقال مسئول عن ترتيب القروض رفض نشر اسمه "كانت السوق قوية بشكل ملحوظ فى 2013 وهناك ثقة كبيرة فى 2014 زادت المبالغ لكن السوق قادرة على استيعاب المزيد إذ أن الطلب زائد والمعروض لا يكفى الأسواق تستطيع استيعاب مزيد من عمليات الدمج والاستحواذ وامتصاص مزيد من المبالغ فى 2014 السوق نفسها فى وضع قوى."

وأظهرت بيانات من مؤسسة تومسون رويترز لتسعير القروض أن إعادة التمويل شكلت نحو 70 بالمائة من إجمالى القروض فى 2013 إذ أن تمويل الاستحواذ ظل محدودا.

وبلغ حجم إعادة التمويل 645 مليار دولار فى 2013 مرتفعا 55 بالمائة عن العام السابق، حيث استغلت الشركات تنافس البنوك لإعادة تمويل القروض القائمة فى وقت مبكر بأسعار أرخص ولمدد أطول.

وساعدت موجة إعادة التمويل المبكرة على تعزيز عدد الصفقات إذ تم إنجاز 1469 قرضا فى 2013 بزيادة 20 بالمائة عن العام السابق وهو أكبر عدد منذ 2007.

وبالرغم من انحسار تقلبات السوق ورغبة البنوك فى ترتيب القروض تراجعت قروض الدمج والاستحواذ إلى أدنى مستوى فى 14 عاما مسجلة 100 مليار دولار إذ أن التقييمات المرتفعة للشركات والشكوك المحيطة بانتعاش السوق لم تشجع الراغبين فى الاستحواذ.

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