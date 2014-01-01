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الاقتصاد الهولندى يتجه إلى التعافى مع بداية العام الجديد

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الاقتصاد الهولندى يتجه إلى التعافى مع بداية العام الجديد الاقتصاد الهولندى يتجه إلى التعافى مع بداية العام الجديد

أفادت الأرقام الصادرة عن الجهاز المركزى للإحصاء فى هولندا بأن الوضع الاقتصادى فى نهاية شهر ديسمبر المنصرم يظهر تطورات إيجابية واضحة.

وأفادت الأرقام الصادرة عن الجهاز المركزى أمس بأن سلسلة كبيرة من المؤشرات الاقتصادية تظهر المزيد من التحسن أكثر من التدهور حتى ولو كانت كلها، ما عدا اثنين، لا تزال أقل من المعدل طويل الأمد.

كما أوضحت الأرقام بأن مؤشر المستهلك أظهر تحسنا طفيفا بالرغم من أنه لا يزال سلبيا.
> وأفاد مسح أجرى حديثا بأن حوالى 60% من الناس يتوقعون الآن عودة الاقتصاد إلى الاستقرار أو إلى التحسن.

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