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مجموعة شركات فولكس فاجن الألمانية تستثمر 22 مليار يورو

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مجموعة شركات فولكس فاجن الألمانية تستثمر 22 مليار يورو مجموعة شركات فولكس فاجن الألمانية تستثمر 22 مليار يورو

يعتزم المدير المالى لمجموعة شركات السيارات الألمانية "فولكس فاجن" استثمار حوالى 22 مليار يورو فى الفترة من 2014 حتى 2018 من أجل تحديث وتحسين التكنولوجيا المستخدمة فى موديلاتها على غرار أودى.

وتأتى هذه الخطة فى إطار البرنامج الموسع لمجموعة الشركات الألمانية "فولكس- فاجن"، التى سوف تستثمر مبلغا قدره 2.84 مليار يورو خلال الخمس سنوات القادمة.

وتنافس السيارة "أودى" الألمانية السيارتين "بى إم دبليو" و"مرسيدس- بنز" الألمانيتين لتحتل المرتبة الأولى فى سوق السيارات، حيث باعت 5,1 مليون سيارة فى عام 2013 .

ونوفيكم التفاصيل...

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